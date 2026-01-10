Δύσκολο έργο έχει η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του 2026, καθώς την Κυριακη θα δοκιμαστεί στην έδρα του Άρη, στο σημαντικότερο ματς της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Έχοντας κλείσει το 2025 με σερί δέκα επιτυχιών – και 12 στα 13 τελευταία ματς – σε όλες τις διοργανώσεις, η «Ένωση» στις 19:30 (Νovasports Prime) θα αντιμετωπίσει τους «κιτρινόμαυρους» στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με στόχο το τρίποντο, που θα την επαναφέρει στην κορυφή, όπου πλέον βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στο Περιστέρι.

Από τις 26 Οκτωβρίου έχει να ηττηθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που έχει επιστροφές τραυματιών και μεταγραφικές προσθήκες, ενώ θα υποδεχθεί μεσοβδόμαδα τον ΟΦΗ για τους «8» του Κυπέλλου.

Ο Άρης, από την άλλη, μπήκε στο 2026 με τη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Παναιτωλικού. Ακολουθεί το παιχνίδι-πρόκληση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την ίδια διοργάνωση, κάτι που ίσως έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ο Μανόλο Χιμένεθ και οι ποδοσφαιριστές του. Άλλωστε, η τετράδα συνιστά μακρινό όνειρο με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία των «κίτρινων» στο Πρωτάθλημα.

Ένας ριζικά ανανεωμένος Παναθηναϊκός περιμένει στο ΟΑΚΑ (σ.σ.: λόγω της αλλαγής χλοοτάπητα στη Λεωφόρο) τον Πανσερραϊκό, θέλοντας να κάνει μία νέα αρχή. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στρέφει, αναγκαστικά, την προσοχή της σε Κύπελλο και Europa League αλλά το «τρίποντο» με τον ουραγό της βαθμολογίας (21:00, Cosmote Sport 1) θεωρείται… must για το «τριφύλλι».

Όσο κι αν τα «λιοντάρια» χρειάζονται οπωσδήποτε βαθμούς για να αυξήσουν τις – λίγες – πιθανότητες παραμονής τους.

Το πρώτο χρονικά ματς της ημέρας θα διεξαχθεί στις 16:00 (Νovasports Prime) στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, με τον εκπληκτικό εφέτος Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Βόλο, ο οποίος επίσης έχει κλέψει την παράσταση με την παρουσία του στο πρωτάθλημα.

Οι Θεσσαλοί του Χουάν Φεράντο αναζητούν αντίδραση αλλά θα πρέπει να σταματήσουν την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας.

Στις 17:30 ( Cosmote Sport 1), ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης, λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Κύπελλο, τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι στο ίδιο γήπεδο, αλλά αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα.

Οι Κρητικοί απέκτησαν ψυχολογικό προβάδισμα, χάρη στη νίκη-πρόκριση με 2-0, ωστόσο οι Αρκάδες θα προσπαθήσουν να πάρουν «εκδίκηση».

Κι οι δυο ομάδες, πάντως, χρειάζονται τους βαθμούς για να απομακρυνθούν από την τελευταία δυάδα της κατάταξης, αν κι εκείνη του Χρήστου Κόντη ίσως σκέφτεται την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την οκτάδα του Κυπέλλου.

Ως γνωστόν η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε το Σάββατο, με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να πετυχαίνουν εύκολες εκτός έδρας νίκης κόντρα σε Ατρόμητο και ΠΑΟΚ, αντίστοιχα, ενώ χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κηφισιά και την ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

16:00 Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Νovasports Prime

17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – ΑΕΚ Νovasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1