Εκτός έδρας υποχρεώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League για τις τρεις ομάδες που προπορεύονται στο βαθμολογικό πίνακα.

Έχοντας κλείσει το 2025 με σερί δέκα επιτυχιών – και 12 στα 13 τελευταία ματς – σε όλες τις διοργανώσεις, η ΑΕΚ πηγαίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να υπερασπιστεί την κορυφή.

Από τις 26 Οκτωβρίου έχει να ηττηθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που έχει επιστροφές τραυματιών και μεταγραφικές προσθήκες ενώ θα υποδεχθεί μεσοβδόμαδα τον ΟΦΗ για τους «8» του Κυπέλλου.

Ο Άρης, από την άλλη, μπήκε στο 2026 με τη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Παναιτωλικού. Ακολουθεί το παιχνίδι-πρόκληση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την ίδια διοργάνωση, κάτι που ίσως έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ο Μανόλο Χιμένεθ και οι ποδοσφαιριστές του. Άλλωστε, η τετράδα συνιστά μακρινό όνειρο με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία των «κίτρινων» στο Πρωτάθλημα.

Λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους ντέρμπι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου (την Τετάρτη 14/1), Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν εκτός έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι», με νωπές τις δάφνες από το 3-0 επί του ΟΦΗ και την κατάκτηση του Super Cup, πηγαίνουν στο Περιστέρι για το ματς με τον Ατρόμητο. Ο οποίος τα έδωσε όλα, αλλά ηττήθηκε κι αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» ταξιδεύουν στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό που, πιο εύκολα από ό,τι αναμενόταν, παραδόθηκε στα χέρια του Άρη. Ήταν η τρίτη σερί ήττα σε όλες τις διοργανώσεις για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που, όπως κι οι Περιστεριώτες, χρειάζονται βαθμούς για να ανασάνουν πιο ελεύθερα.

Ένας ριζικά ανανεωμένος Παναθηναϊκός περιμένει στο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό, θέλοντας να κάνει μία νέα αρχή. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στρέφει, αναγκαστικά, την προσοχή της σε Κύπελλο και Europa League αλλά το «τρίποντο» με τον ουραγό Πανσερραϊκό θεωρείται… must.

Όσο κι αν τα «λιοντάρια» χρειάζονται οπωσδήποτε βαθμούς για να αυξήσουν τις – λίγες – πιθανότητες παραμονής τους. Σε δεινή θέση βρίσκεται και η ΑΕΛ. Παρά την νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η ανάκαμψη δεν ήρθε ούτε με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο. Ίσως το ματς με την Κηφισιά συνιστά μία (νέα) ευκαιρία, αφού η εξαιρετική ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και αρκετές αλλαγές έχει στο ρόστερ της και τα προημιτελικά με τον Λεβαδειακό στο μυαλό της.

Για να κλείσει ραντεβού με τον Λεβαδειακό, η Κηφισιά απέκλεισε τον Βόλο, ο οποίος φιλοξενείται στην… πρωτεύουσα της Βοιωτίας από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Οι «πράσινοι» τα πηγαίνουν εξαιρετικά σε διπλό ταμπλό και θέλουν να δώσουν ανάλογη συνέχεια, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι Θεσσαλοί του Χουάν Φεράντο αναζητούν αντίδραση αλλά θα πρέπει να σταματήσουν την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας. Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Κύπελλο, ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης τίθενται εκ νέου αντιμέτωποι στο ίδιο γήπεδο, αλλά για τη Super League.

Οι Κρητικοί απέκτησαν ψυχολογικό προβάδισμα, χάρη στη νίκη-πρόκριση με 2-0, ωστόσο οι Αρκάδες θα προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση. Κι οι δυο ομάδες, πάντως, χρειάζονται τους βαθμούς για να απομακρυνθούν από την τελευταία δυάδα της κατάταξης, αν κι εκείνη του Χρήστου Κόντη ίσως σκέφτεται την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την οκτάδα του Κυπέλλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Cosmote Sport 2

19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός Νovasports Prime

19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

16:00 Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Νovasports Prime

17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – ΑΕΚ Νovasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1