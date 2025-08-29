Μετά τις επιτυχίες τους στις διοργανώσεις της UEFA, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιστρέφουν στην ελληνική πραγματικότητα. Η 2η αγωνιστική θέλει και τους τρεις να αγωνίζονται «σπίτι» τους ενώ ο νταμπλούχος Ολυμπιακός ταξιδεύει στον Βόλο.

Μάλιστα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτή που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν πενταψήφιο αριθμό φιλάθλων στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού κι ευελπιστούν να κάνουν το 2×2 μετά τη δύσκολη νίκη – στις καθυστερήσεις – επί του Αστέρα Τρίπολης. Ο Βόλος δεν πήρε κάτι στου Χαριλάου, παρά την καλή του εμφάνιση ενώ κι η παράδοση δεν είναι με το μέρος του. Τη δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει ο ΟΦΗ, ο οποίος φιλοξενείται στις Σέρρες από τον τοπικό Πανσερραϊκό. Τα «λιοντάρια» γνώρισαν την ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια κι αναζητούν τους πρώτους βαθμούς.

Δεύτερο σερί εντός έδρας παιχνίδι δίνει ο Άρης. Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη ξεπέρασε τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό κερδίζοντας τον Βόλο και τώρα υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Παναιτωλικό που θέλει να ανακάμψει έπειτα από την ήττα που γνώρισε από τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Με ήττα ξεκίνησαν, επίσης, ΑΕΛ και Κηφισιά που κοντράρονται στο AEL FC Arena. Οι δυο ομάδες «συγκρούστηκαν» για τον τίτλο του υπέρ-πρωταθλητή της Super League 2, με το «αλογάκι» να κατακτά τον τίτλο, παραμένοντας αήττητο σε όλο το πρωτάθλημα. Η Super League, όμως, είναι… άλλη πίστα.

Και οι τρεις ελληνικοί σύλλογοι που είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την Πέμπτη (28/8) αγωνίζονται. Η ΑΕΚ, μετά τη νίκη με 2-0 επί της Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και την πρόκριση στο League Stage του UEFA Conference League, δίνει τρίτο σερί ματς στην OPAP Arena, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης – είχε προηγηθεί εκείνο με τον Πανσερραϊκό. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς καλούνται να διαχειριστούν την επιτυχία απέναντι σε έναν αντίπαλο που έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό στον Πειραιά και λύγισε στις καθυστερήσεις.

Η μοναδική ομάδα που πήρε «διπλό» στην πρεμιέρα ήταν ο Ατρόμητος που «ανεβαίνει» στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Οι Περιστεριώτες πέρασαν νικηφόρα από το Αγρίνιο, αλλά η Τούμπα σαφώς κι είναι πολύ πιο δύσκολη έδρα. Το αντιλήφθηκε πάρα πολύ καλά και η Ριέκα, μαζεύοντας πέντε γκολ (5-0), με την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου να εξασφαλίζει τη League Phase του UEFA Europa League. Όπως και ο Παναθηναϊκός, μετά το 0-0 στη Σαμψούντα. Οι «πράσινοι» κοντράρονται στη Λεωφόρο με τον Λεβαδειακό, τη μοναδική ομάδα που έκανε ανατροπή – και τι ανατροπή, από 0-2 – στην πρεμιέρα, κερδίζοντας την Κηφισιά. Επιπλέον, για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας στη Super League μετά την αναβολή της πρεμιέρας κόντρα στον ΟΦΗ.

Η 2η αγωνιστική:

Σάββατο 30 Αυγούστου

19:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – ΟΦΗ Novasports 2

21:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Παναιτωλικός Novasports Prime

21:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ Novibet – ΑΕ Κηφισιά Cosmote Sport 2

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης Cosmote Sport 2

21:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Novasports Prime

22:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1