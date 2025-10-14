Από τη Γερμανία επέλεξε η ΚΕΔ τους διαιτητές για τα δυο ντέρμπι της επανέναρξης του πρωταθλήματος, με τη διεξαγωγή της 7ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena θα διευθύνει ο Σάσα Στέγκεμαν, ενώ στη συνάντηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», θα σφυρίξει ο επίσης πολύ γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους, Φέλιξ Τσβάιερ.

Και στους δύο αγώνες VAR θα έχουν συμπατριώτες τους, τους Κόρτους και Περλ αντίστοιχα.

Την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ θα διευθύνει ο Τσαγκαράκης, έχοντας στο VAR τον Φωτιά, ενώ στους υπόλοιπους αγώνες ορίστηκαν οι: Ατρόμητος – Λεβαδειακός ο Μόσχου, Παναιτωλικός – ΟΦΗ ο Κατοίκος, Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά ο Ματσούκας και Βόλος – Πανσερραϊκός ο Σιδηρόπουλος.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο 18/10

17.00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Τσαγκαράκης, Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος: Κόκκινος, VAR: Φωτιάς, AVAR: Μέγας.

19.30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου, 4ος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Παπαπέτρου.

20.00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος, 4ος: Κουκούλας, VAR: Τζήλος, AVAR: Τσιοφλίκη.

Κυριακή 19/10

16.00 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας, 4ος: Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Κουμπαράκης.

17.30 Βόλος – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Πουλικίδης.

19.30 Άρης – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Τσβάιερ, Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντίετζ, 4oς: Τσιμεντερίδης, VAR: Περλ, AVAR: Τζήλος.

21.00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Στέγκεμαν, Boηθοί: Γκουνς, Αχμέλερ, 4ος: Πολυχρόνης, VAR: Κόρτους, AVAR: Ευαγγέλου.