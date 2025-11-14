Σημαντική επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League, Κάτια Κοξένογλου, εκλέχθηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «World Leagues Association», κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες του παγκόσμιου θεσμικού οργανισμού.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της ελληνικής λίγκας θα συμμετέχει σε όλες τις θεσμικές διαδικασίες της World Leagues Association, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από ανώτατα στελέχη κορυφαίων πρωταθλημάτων, όπως της Premier League (Αγγλία), της Serie A (Ιταλία), της LaLiga (Ισπανία), της LFP (Γαλλία), της DFL (Γερμανία), της Saudi Pro League (Σαουδική Αραβία), J.League (Ιαπωνία), Premier Soccer League (Νότια Αφρική), MLS (ΗΠΑ) και της Liga MX (Μεξικό).

Η Κάτια Κοξένογλου, μετά την εκλογή της σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Η διεξαγωγή της Ετήσιας Συνάντησης της World Leagues Association στην Ελλάδα, αποτελεί μια ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στην εξέλιξη και τα θετικά βήματα προόδου που έχει διανύσει υπό την ηγεσία του Προέδρου της Super League, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, η διοργανώτρια αρχή.

Η δέσμευσή μας είναι να κάνουμε το πρωτάθλημά μας εξωστρεφές, οργανωμένο σε επαγγελματικές βάσεις και με έμφαση στην ανάπτυξή του. Ο στόχος του Προέδρου της Super League επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό και τη συνεργασία, διασφαλίζοντας ότι η Super League θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε τρεις σημαντικούς τομείς: Την ανταγωνιστικότητα του Πρωταθλήματος, τη θωράκιση της αξιοπιστίας του με τη χρήση της τεχνολογίας και την ενεργή συμμετοχή στους διεθνείς θεσμικούς οργανισμούς του ποδοσφαίρου.

Ταυτόχρονα, η Super League επιδιώκει τη βελτίωση των υποδομών, την επένδυση στην εκπαίδευση των νέων ποδοσφαιριστών και την ανάπτυξη των σχέσεών της με όλους τους θεσμικούς εταίρους. Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας δεν εξαρτάται μόνο από το τι συμβαίνει στο γήπεδο, αλλά και από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα πρωταθλήματά μας.

Είναι αυτονόητο ότι οι ποδοσφαιρικές Λίγκες, τα εθνικά πρωταθλήματα έχουν βασικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ποδόσφαιρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είτε για το καλεντάρι, το αγωνιστικό πρόγραμμα, είτε για την ανάπτυξή του, από τα τμήματα υποδομής, μέχρι τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Ευχαριστώ όλες τις Λίγκες που απαρτίζουν τη World Leagues Association, για τη στήριξή τους.»