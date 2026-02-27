Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ καλούνται, μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις να επιστρέψουν στην εγχώρια πραγματικότητα. Για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, το «τριφύλλι» υποδέχεται τον Άρη ενώ οι «ερυθρόλευκοι», οι «ασπρόμαυροι» αλλά και η πρωτοπόρος ΑΕΚ κοντράρονται με συλλόγους της περιφέρειας.

Με δεδομένη την κούραση, αλλά και την ψυχολογία στα ύψη έπειτα από την πρόκριση στους «16» του UEFA Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» στη διαδικασία των πέναλτι (4-3) άφησαν εκτός διοργάνωσης τη Βικτόρια Πλζεν, έπειτα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Προέχει, πάντως, ο Άρης, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να προσπεράσει τον Λεβαδειακό και να μπει στην πρώτη τετράδα. Οι Θεσσαλονικείς είναι σε άλλη εντελώς κατάσταση. Η ισοπαλία με την Κηφισιά (1-1) αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Μανόλο Χιμένεθ, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να αναλαμβάνει μέχρι το τέλος της σεζόν την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πλέον, ακόμη κι η θέση στην οκτάδα τίθεται εν αμφιβόλω, με τον Άρη να έχει μια νίκη και τέσσερις ισοπαλίες στην τελευταία πεντάδα αγώνων.

Με στη στήριξη 15.000 και πλέον φίλων της, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να περάσει νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό, παραμένοντας στην κορυφή της κατάταξης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει αήττητη από τις 26/10, μετρώντας 14 αγωνιστικές αήττητη (11-3-0), κάνοντας επίδειξη δύναμης στο 4-0 επί του Λεβαδειακού. Ο Βόλος, από την άλλη, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η ήττα με 2-1 στις Σέρρες από τον ουραγό Πανσερραϊκό ήταν η έκτη στις επτά τελευταίες αγωνιστικές, με τα Play Off 5-8 να τίθενται πια σε κίνδυνο. Τα «λιοντάρια των Σερρών» πήραν τεράστια βαθμολογική ανάσα στην προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία 2-2 στο Περιστέρι, με την ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα να έχει καλή ψυχολογία. Το εμπόδιο, όμως, του Ολυμπιακού, φαντάζει πάρα πολύ ψηλό. Κι ας έχουν οι «ερυθρόλευκοι» πεσμένη ψυχολογία μετά το 0-0 με τη Λεβερκούζεν στην «Μπάι Αρίνα» που σήμανε τον αποκλεισμό από το UEFA Champions League. Μοναδικός στόχος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι, πια, το Πρωτάθλημα. Αρκεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα στο σκοράρισμα – από τα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις οι Πειραιώτες σκόραραν μόνο στο Σαββατιάτικο (21/2) με τον Παναιτωλικό (2-0).

Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στο Europa League. Οι πολλές απουσίες είχαν αντίκτυπο, με την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου να γνωρίζει δεύτερη ήττα από τη Θέλτα, αυτή τη φορά με 1-0 στο Βίγκο και να αποκλείεται. Οι «ασπρόμαυροι», χωρίς περιθώρια για άλλες απώλειες μετά (και) την ισοπαλία με την ΑΕΛ κοντράρονται με τον Αστέρα Τρίπολης που «καίγεται» για βαθμούς. Με επτά ήττες στα οκτώ τελευταία ματς και μόλις μια νίκη στα δέκα πιο πρόσφατα, η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς κινδυνεύει με υποβιβασμό. Με φόντο μια θέση στην οκτάδα, ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΑΕΛ στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί, μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου (25/4 κόντρα στον ΠΑΟΚ) μοιάζει να έχουν υποστεί πνευματική καθίζηση. Έμειναν στο 2-2 με την Κηφισιά κι ηττήθηκαν με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο άδειο Παγκρήτιο. Σε ανοδική τροχιά οι «βυσσινί» μέσα στο 2026 (3-3-1 απολογισμός), το απέδειξαν και στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο AEL FC Arena. Η οκτάδα είναι κοντά, αλλά ακόμη δεν έχει διαφύγει το «αλογάκι» τον κίνδυνο του υποβιβασμού.

Τους ίδιους βαθμούς με την ΑΕΛ, δηλαδή 21, έχει κι η Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει καταφέρει να σηκώσει κεφάλι μετά τις αποχωρήσεις των Ανδρέα Τεττέη, Παύλου Παντελίδη συμπληρώνοντας εννέα αγωνιστικές δίχως «τρίποντο» (0—6-3), με πιο πρόσφατο αποτέλεσμα το 1-1 με τον Άρη στου Χαριλάου. Η αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό είναι κομβική και για τις δυο ομάδες, καθώς κι εκείνη του Νίκου Παπαδόπουλου χρειάζεται τη νίκη ώστε να παραμείνει στην τέταρτη θέση. Οι Βοιωτοί, μετά τις ήττες από τον ΟΦΗ σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, πήραν μεν «λευκή» ισοπαλία από τον Ολυμπιακό, αλλά διασύρθηκαν από την ΑΕΚ (4-0) κι ο Παναθηναϊκός πλησίασε επικίνδυνα. Στο «παιχνίδι» της οκτάδας είναι κι οι δυο ομάδες που κοντράρονται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος ευελπιστεί να πετύχει τη δεύτερη φετινή εντός έδρας νίκη καθώς φιλοξενεί τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ συγκέντρωσε επτά βαθμούς στην τελευταία τριάδα αγώνων ενώ εκείνη του Γιάννη Αναστασίου έπειτα από δυο σερί νίκες (με 7-2 τέρματα) ηττήθηκε δύσκολα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.

Η 23η αγωνιστική:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – ΑΕΛ (Cosmote Sport 2)

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Παναιτωλικός (Novasports 2)

20:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 1 Μαρτίου

16:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (Novasports Prime)

17:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ (Cosmote Sport 2)

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (Novasports Prime)

20:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Άρης (Cosmote Sport 1)