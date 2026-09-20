Η Super League παίζει σήμερα την τελευταία της πράξη πριν από το διάλειμμα των εθνικών ομάδων και το πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνει πέντε παιχνίδια.

Το Σάββατο, η Κηφισιά Tutu Deals πήρε την πρώτη της νίκη στο περιστέρι με 2-1 επί του Ατρόμητου και δύο γκολ του Πόμπο, ενώ ο Άρης δεν πήγε πέρα από το 0-0 με τον Ηρακλή, και αποχώρησε από το «Κλεάνθης Βικελίδης» ακούγοντας γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες εναντίον του Θόδωρου Κατυπίδη.

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