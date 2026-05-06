Η Super League, σε συνεργασία με την European Leagues και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφιερώνει την 4η αγωνιστική Playoffs και την 7η αγωνιστική Playouts του πρωταθλήματος στην «Ημέρα της Ευρώπης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λίγκας: «Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να ενώσει τα επαγγελματικά διασυλλογικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπενθυμίσει τις αξίες της Ευρώπης. Παράλληλα θα αναδείξει τις αρχές που διέπουν το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο, την αλληλεγγύη, την αποδοχή, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή.

Οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, οι διαιτητές και τα παιδιά στην παράταξη θα φορέσουν κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο φανέλες με μηνύματα για την Ημέρα της Ευρώπης και οι αρχηγοί των ομάδων θα φορέσουν περιβραχιόνιο με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ επίσης τα παιδιά που θα συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές, θα κρατούν σημαίες κατά την είσοδο και παράταξή τους στον αγωνιστικό χώρο».