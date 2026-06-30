Έξι ξένους (μη κοινοτικούς) ποδοσφαιριστές άνω των 23 ετών θα δικαιούται να χρησιμοποιεί κάθε σύλλογος στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League.
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Έξι ξένους (μη κοινοτικούς) ποδοσφαιριστές άνω των 23 ετών θα δικαιούται να χρησιμοποιεί κάθε σύλλογος στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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