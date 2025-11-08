Επιμέλεια: Μπ. Παπαφιλιππάκης – Aλ. Παπαδόπουλος

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» δεσπόζει στο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Με το συγκεκριμένο ντέρμπι κλείνει το βράδυ της Κυριακής η τρέχουσα αγωνιστική.

Λίγες ημέρες μετά τους αγώνες τους για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τίθενται αντιμέτωποι στη Λεωφόρο, έχοντας πράγματα να αποδείξουν. Οι «ασπρόμαυροι» διέλυσαν με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις κι έφτασαν τις επτά διαδοχικές νίκες εντός κι εκτός συνόρων, με συντελεστή τερμάτων 24-5, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής στη Super League. Οι «πράσινοι», από την πλευρά τους, πήραν σπουδαίο «διπλό» στη Σουηδία επί της Μάλμε, με το «χρυσό» γκολ του Φίλιπ Τζούρισιτς στο 85’, θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα –τουλάχιστον– για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης. «Έσβησαν», έτσι, και την ήττα που είχαν γνωρίσει προ ημερών στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο, φτάνοντας τις τρεις νίκες στα τέσσερα ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους.

Όσο για τους άλλους δύο «μεγάλους» του γκρουπ των πρωτοπόρων, ο Ολυμπιακός κοντράρεται εκτός έδρας με την πάντα επικίνδυνη Κηφισιά, ενώ η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ.

Με τη ψυχολογία «χαλασμένη» έπειτα από το 1-1 με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, λόγω του γκολ που δέχθηκε στο 90’+2’, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την επικίνδυνη Κηφισιά. Οι «ερυθρόλευκοι», των τριών σερί νικών στο πρωτάθλημα, ευελπιστούν να βρεθούν στην κορυφή, περιμένοντας και το αποτέλεσμα του ντέρμπι, αλλά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει δείξει ουκ ολίγες φορές τα… δόντια της μέχρι στιγμής.

Κακή ψυχολογία, όμως, έχουν επίσης ΟΦΗ και ΑΕΚ που τίθενται αντιμέτωποι στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί συνέχισαν τις κακές εμφανίσεις γνωρίζοντας βαριά ήττα με 3-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα, στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη. Η Ένωση για μια ακόμη φορά έδειξε σημαντικό πρόβλημα στο σκοράρισμα, μένοντας στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ισοφάρισε, μάλιστα, με πέναλτι στο 90’ κι ενώ είχαν προηγηθεί δύο νίκες, με Παναιτωλικό στο Πρωτάθλημα και Ηλιούπολη στο Κύπελλο, αμφότερες με 1-0 και γκολ στα… χασομέρια.

Η αυλαία της 10ης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα στις 17:00 στο Αγρίνιο, όπου τίθενται αντιμέτωποι Παναιτωλικός και ΑΕΛ. Αμφότεροι προέρχονται από ήττες την προηγούμενη αγωνιστική. Τα «καναρίνια» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, στο 1-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με γκολ στις καθυστερήσεις. Το «αλογάκι», από την πλευρά του, δεν μπόρεσε να αντισταθεί –ούτε αυτό– στις ορέξεις του εκπληκτικού Λεβαδειακού, με την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά να έχει και ζητήματα εσωτερικής φύσεως.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τις πέντε αγωνιστικές χωρίς «τρίποντο» (0-3-2 με 4-8 τέρματα), ενώ οι Αρκάδες την περασμένη Δευτέρα (3/11) πήραν μόλις το πρώτο φετινό τους, με το 3-0 επί του ΟΦΗ και τον Κρις Κόουλμαν στον πάγκο τους.

Ευρισκόμενοι στη δίνη της συνέντευξης του Ντάνιελ Σούντγκρεν, Βόλος και Πανσερραϊκός θα επιδιώξουν να φτάσουν στο εκτός έδρας θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε Ατρόμητο και Λεβαδειακό, αντίστοιχα. Οι Θεσσαλοί έρχονται από τη σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό και «βλέπουν» τετράδα, τη στιγμή που οι Περιστεριώτες κινούνται σε… χαμηλές πτήσεις, μην έχοντας μάλιστα ακόμη νίκη εντός έδρας. Τα «λιοντάρια», από την πλευρά τους, δείχνουν… ξεδοντιασμένα, έχοντας τη χειρότερη επίθεση και άμυνα της κατηγορίας, με τον Κριστιάνο Μπάτσι να μετράει… ώρες στον πάγκο τους. Και το ταξίδι στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας μόνο εύκολο δεν προμηνύεται, με τον Λεβαδειακό αφενός να έχει την καλύτερη επίθεση, αφετέρου να μετράει μόλις μία ήττα στα εννέα τελευταία επίσημα ματς για Super League και Κύπελλο (6-2-1, με μοναδική ήττα το 3-2 από τον Ολυμπιακό στον Πειραιά, στις καθυστερήσεις).

Tο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

17:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ Cosmote Sport 1

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης Νovasports Prime

15:00 ΑΕ Κηφισιά – Ολυμπιακός Cosmote Sport 2

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Νovasports 2

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

19:00 Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ Νovasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1