Εν μέσω των μεταξύ τους ημιτελικών για το Κύπελλο Ελλάδας, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν νέα ντέρμπι να δώσουν. Στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής, οι «πράσινοι» πηγαίνουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ενώ οι «ασπρόμαυροι» στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Εκ διαμέτρου αντίθετη ψυχολογία έχουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που κοντράρονται στον Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν μεσοβδόμαδα 3-0 του Αστέρα στην Τρίπολη και πέρασαν στην κορυφή της κατάταξης, έστω με παιχνίδι παραπάνω από τον ΠΑΟΚ.

Ήταν μία συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το «διπλό» επί του Άγιαξ στην Ολλανδία και την ισοπαλία στο φινάλε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το «τριφύλλι», από την άλλη, γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και πλέον το έργο του για πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας έγινε πάρα πολύ δύσκολο. Με δεδομένο πως ο τέταρτος Λεβαδειακός είναι εννέα (9) βαθμούς μπροστά, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει και πολλά περιθώρια.

Την καλύτερη δυνατή στιγμή ήρθε η νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού για τον Άρη. Ήταν η πρώτη για τη Super League μέσα στο 2026 για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ που το τρέχον έτος είχε κερδίσει μόνο… τον Παναιτωλικό, εκείνη τη φορά για το Κύπελλο στη Θεσσαλονίκη.

Το ντέρμπι της πόλης, βέβαια, είναι άλλη ιστορία και η φόρμα δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν και, ξεκάθαρα, σε φουλ φόρμα είναι ο ΠΑΟΚ που έφτασε τις εννέα νίκες στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης, μετά και το 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου όμως προέχει το τοπικό ντέρμπι κι ενώ ακολουθούν εκείνα με Παναθηναϊκό (Τετάρτη 11/2) και ΑΕΚ (15/2) – αμφότερα στην Τούμπα.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ ταξιδεύει στις Σέρρες για να αντιμετωπίσει τον ουραγό Πανσερραϊκό. Η Ένωση έμεινε στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι παραμένοντας, ωστόσο, αήττητη από τις 26/10 στο Πρωτάθλημα, μετρώντας εννιά νίκες και δυο ισοπαλίες έκτοτε. Τα «λιοντάρια» έχουν… χάσει τα δόντια τους μετρώντας 12 ήττες στα 13 τελευταία παιχνίδια τους – πιο πρόσφατη το 4-1 από τον ΠΑΟΚ στη… θλιμμένη Τούμπα.

Στο Παγκρήτιο, ΟΦΗ και Λεβαδειακός τα λένε για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων ημερών. Την Τετάρτη (4/2) οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό κι ενώ ακολουθεί την ερχόμενη Τετάρτη (11/2) η ρεβάνς στο «Λάμπρος Κατσώνης». Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει να ηττηθεί από τον ΟΦΗ ανεξαρτήτως έδρας από τις 14/11/22 ενώ συμπλήρωσε δέκα ματς αήττητος (7-3-0) στις εγχώριες διοργανώσεις. Εκείνη του Χρήστου Κόντη μετράει πέντε νίκες σε επτά ματς μέσα στο 2026 και μπήκε στην οκτάδα.

Παιχνίδια κομβικά αναφορικά με την όγδοη θέση αλλά τη μάχη παραμονής, είναι αυτά που θα γίνουν σε AEL FC Arena, «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και Νεάπολη. Η ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη των τριών διαδοχικών επιτυχιών (με 4-0 τέρματα) υποδέχεται τον Παναιτωλικό που συμπλήρωσε επτά συνεχόμενες ήττες σε Super League και Κύπελλο, με τον Γιάννη Αναστασίου να είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. «Must win» είναι για τον Αστέρα Τρίπολης το ματς κόντρα στον Βόλο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Οι Αρκάδες ηττήθηκαν εύκολα από τον Ολυμπιακό μεσοβδόμαδα, έφτασαν τις πέντε συνεχόμενος ήττες και έχουν κολλήσει στην προτελευταία θέση. Ντεφορμέ είναι και οι Θεσσαλοί που έρχονται από ανάλογο αρνητικό σερί μετά και το 0-2 από την ΑΕΛ, αλλά τουλάχιστον η ομάδα του Χουάν Φεράντο είναι «γερά» στις θέσεις 5-8.

Επηρεασμένη, τέλος, από τις αποχωρήσεις των Ανδρέα Τεττέη, Γιάννη Παντελίδη, η Κηφισιά έφτασε τις έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη (τέσσερις σερί ισοπαλίες και μετά δυο διαδοχικές ήττες). Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κοντράρεται στη Νεάπολη με εκείνη του Ντούσαν Κέρκεζ που έρχεται από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ – πισωγύρισμα στις φιλοδοξίες για οκτάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

17:00 ΑΕΛ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Βόλος ΝΠΣ Novasports 2

20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Νovasports Prime

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1

19:00 Άρης – ΠΑΟΚ Νovasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1