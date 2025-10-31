Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στο Φάληρο δεσπόζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Μετά τις νίκες τους για το Κύπελλο Ελλάδας οι δύο ομάδες κοντράρονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το 2-0 επί της ΑΕΚ, φιλοδώρησαν στο ίδιο γήπεδο με πέντε γκολ τον Βόλο (5-0), δείχνοντας πως έχουν ξεπεράσει τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα (6-1) κι ενώ ακολουθεί ακόμη ένα εντός έδρας ματς, αυτό με την Αϊντχόφεν (Τρίτη 4/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Οι «κίτρινοι», από την άλλη, ναι μεν επικράτησαν με 3-1 του Αιγάλεω στο ουδέτερο της Καρδίτσας, ωστόσο για το Πρωτάθλημα αγνοούν τη νίκη τις τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές (τρεις ισοπαλίες, όλες με σκορ 1-1 κι η βαριά ήττα με 3-0 από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη). Έστω κι έτσι, πάντως, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ διατηρείται στην τετράδα.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, λίγο πριν τις υποχρεώσεις τους για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, παίζουν εκτός έδρας. Οι «ασπρόμαυροι», έχοντας συμπληρώσει πέντε διαδοχικές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη (με 15-5 τέρματα) ταξιδεύουν στις Σέρρες για την αναμέτρηση με τον προτελευταίο Πανσσεραϊκό – του υπό έντονη αμφισβήτηση φίλου του Ράζβαν Λουτσέσκου, Κριστιάνο Μπάτσι – λίγο πριν υποδεχθούν τη Γιουνγκ Μπόις (Πέμπτη 6/11, 22:00), σε ένα κομβικής σημασίας παιχνίδι για το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Οι «πράσινοι», έχοντας κάνει το 2×2 με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους, πηγαίνουν στο Πανθεσσαλικό για να αντιμετωπίσουν τον φιλόδοξο – αλλά ερχόμενο από δυο «βαριές» ήττες από ΠΑΟΚ (3-0) και Ολυμπιακό (5-0) – Βόλο, προτού ταξιδέψουν στη Σουηδία για τον σημαντικό αγώνα κόντρα στη Μάλμε (Πέμπτη 6/11, 19:45).

Οι δύο ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έριξαν την ΑΕΚ από την κορυφή της βαθμολογίας και η αναιμική νίκη επί της Ηλιούπολης (1-0 στο 90’+6’) δεν ήταν δυνατό να βελτιώσει ιδιαίτερα το κλίμα. Το ματς με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι «πονηρό», αφενός επειδή ακολουθεί το παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς (Πέμπτη 6/11, 19:45, OPAP Aren) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, αφετέρου επειδή τα «καναρίνια», με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, έβαλαν τέσσερα σε ΟΦΗ (4-2) και Ελλάς Σύρου (4-1) και απέσπασαν ισοπαλία από τη δυνατή Κηφισιά (1-1). Η οποία, από την πλευρά της, πηγαίνει στο γειτονικό Περιστέρι για να κοντραριστεί με τον ισόβαθμό της Ατρόμητο, σε παιχνίδι ανάμεσα σε δυο ομάδες που ευελπιστούν να βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα.

Η ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, ο Λεβαδειακός, ταξιδεύει στη Λάρισα για το ματς με την ΑΕΛ που έδειξε, πάντως, σημάδια ζωής, παίρνοντας το πρώτο φετινό της «τρίποντο» με το 2-0 στις Σέρρες, υπό τις οδηγίες του Στέλιου Μαλεζά. Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης αναζητά, στην τρίτη του προσπάθεια, την πρώτη νίκη με τον Κρις Κόουλμαν στο τιμόνι του. Ο ΟΦΗ, όμως, έχει νέο προπονητή, τον Χρήστο Κόντη, κι ευελπιστεί να μεταφέρει τη φόρμα του Κυπέλλου (3×3) και στη Super League, ώστε να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις.

Η 9η αγωνιστική:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 2)

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος Αθηνών – ΑΕ Κηφισιά (Novasports Prime)

20:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Άρης (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (Novasports Prime)