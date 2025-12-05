Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους συνάντηση για το Κύπελλο Ελλάδας, ΠΑΟΚ και Άρης τα λένε εκ νέου, αυτή τη φορά στην Τούμπα και για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων την περασμένη Τετάρτη (3/12) στο ματς του «Κλεάνθης Βικελίδης», στέρησε από τον Άρη τη δυνατότητα να βρεθεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό, από μόνο του, είναι αρκετό για να πάρει ψυχολογία ο ΠΑΟΚ και να κρατήσει πίσω τους «κίτρινους» του Μανόλο Χιμένεθ που, ούτως ή άλλως, δεν ήταν και στα καλύτερά τους. Η νίκη επί της ΑΕΛ (2-1) στο φινάλε ήταν, άλλωστε, η πρώτη μετά από επτά αγωνιστικές. Οι «ασπρόμαυροι» του Ράζβαν Λουτσέσκου, από την άλλη, αφενός παραμένουν στο κυνήγι της κορυφής, αφετέρου έχουν να σκέφτονται και το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς (Πέμπτη 11/12, 19:45) στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν, επίσης, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι», προτού πάνε στο Καζακστάν για το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι (Τρίτη 9/12, 17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, υποδέχονται τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει… φόρα εντός συνόρων και οι Κρητικοί δύσκολα θα αποτελέσουν εμπόδιο. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη έχει τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια του, με πιο πρόσφατη το 2-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Κύπελλο. Η Ένωση παίζει ξανά εντός, αυτή τη φορά με τον Ατρόμητο, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις επτά νίκες – και την ισοπαλία (1-1) με τη Σάμροκ Ρόβερς – στους οκτώ πιο πρόσφατους αγώνες της. Οι Περιστεριώτες πέρασαν μεσοβδόμαδα νικηφόρα από το AEL FC Arena για το Κύπελλο (0-1), πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά μετά από πέντε διαδοχικές ήττες.

Για την ΑΕΛ η ήττα από τον Ατρόμητο ήταν η έκτη συνεχόμενη, με την καρέκλα του Στέλιου Μαλεζά να τρίζει επικίνδυνα. Και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη θεσσαλική πόλη δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Ειδικά από τη στιγμή που οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (2-3) ώστε να πάρουν και ψυχολογία για το ματς που ακολουθεί με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (Πέμπτη 11/12, 22:00), για το Europa League. Έχοντας… χτυπήσει φόρμα, ο Αστέρας Τρίπολης περιμένει τον εντυπωσιακό Λεβαδειακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Με τον Κρις Κόουλμαν στον πάγκο, οι Αρκάδες έχουν τρεις νίκες και δυο ισοπαλίες στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις. Οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου, παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ (2-3), παραμένουν στην τετράδα ενώ βρίσκονται και στην οκτάδα του Κυπέλλου, μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μαρκό.

Μαζί με τον Βοιωτούς, στη βαθμολογία, είναι και ο Βόλος. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο εντυπωσίασε και στο Κύπελλο, με το 6-0 επί του Αιγάλεω αλλά το παιχνίδι με την Κηφισιά είναι σαφώς πιο δύσκολο. Οι Θεσσαλοί είναι η μοναδική ομάδα δίχως ισοπαλία, την οποία αγνοεί και εκείνη του Σεμπάστιαν Λέτο στην τελευταία τετράδα αγώνων, ούσα ή του ύψους (δυο νίκες) ή του βάθους (ισάριθμες ήττες), με τον στόχο των Play Off 5-8 να φαντάζει εφικτός. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει στις Σέρρες, με τον ουραγό Πανσερραϊκό να φιλοξενεί τον Παναιτωλικό. Ούτε η έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα άλλαξε την κατάσταση στα «λιοντάρια» που μετρούν πλέον έξι σερί ήττες. Τα «καναρίνια» είναι εμφανώς βελτιωμένα με τον Γιάννη Αναστασίου, παρά τη (δύσκολη) ήττα από τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο (0-1). Μεσοβδόμαδα πήραν «λευκή» ισοπαλία στο Καυτανζόγλειο από τον ΠΟΤ Ηρακλής και συνεχίζουν – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και στο Κύπελλο.

Η 13η αγωνιστική:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1)

20:30 Πανθεσσαλικό, Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (Cosmote Sport 2)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (Novasports 2)

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Άρης (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός Παναιτωλικός (Novasports Prime)