Ο 47χρονος Γερμανός διαιτητής, Ντενίζ Αϊτεκίν, θα διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων αντιπάλων» την Κυριακή μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού (21:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Ο 47χρονος ρέφερι, τουρκικής καταγωγής, με σπουδαία καριέρα στα γερμανικά και ευρωπαϊκά γήπεδα έχει αποφασίσει πως η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία στην καριέρα του, αφού το καλοκαίρι πρόκειται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Μαζί του θα είναι οι συμπατριώτες του Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόφσκι, Μαρκ Μπορς, 4ος ο Ευαγγέλου και στο VAR οι Μάρτιν Γκίντερ Αλεξάντερ Περλ με τον Κουμπαράκη. Στο μεταξύ το ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος, το Λάρισα-ΑΕΚ ο Μόσχου και το Κηφισιά-Άρης ο Γιουματζίδης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

18:00 Κηφισιά-Άρης

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Δέλλιος

4ος: Φωτιάς

VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος.

18:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας

4ος: Μπουρουζίκας

VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός.

20:00 Βόλος-Αστέρας

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Μηνούδης, Μωυσιάδης

4ος: Μαχαίρας

VAR: Παπαδόπουλος, Μέγας.

20:30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κολλιάκος, Αρμακόλας

4ος: Μυλοπούλου

VAR: Ευαγγέλου, Τσιοφλίκη.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17:30 Λάρισα-ΑΕΚ

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης.

18:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος: Κουκουλάς

VAR: Τζήλος, Πουλικίδης.

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Αϊτεκίν

Βοηθοί: Κοσλόφσκι, Μπορς

4ος: Ευαγγέλου

VAR: Περλ, Κουμπαράκης.