Ο 47χρονος Γερμανός διαιτητής, Ντενίζ Αϊτεκίν, θα διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων αντιπάλων» την Κυριακή μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού (21:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.
Ο 47χρονος ρέφερι, τουρκικής καταγωγής, με σπουδαία καριέρα στα γερμανικά και ευρωπαϊκά γήπεδα έχει αποφασίσει πως η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία στην καριέρα του, αφού το καλοκαίρι πρόκειται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.
Μαζί του θα είναι οι συμπατριώτες του Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόφσκι, Μαρκ Μπορς, 4ος ο Ευαγγέλου και στο VAR οι Μάρτιν Γκίντερ Αλεξάντερ Περλ με τον Κουμπαράκη. Στο μεταξύ το ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος, το Λάρισα-ΑΕΚ ο Μόσχου και το Κηφισιά-Άρης ο Γιουματζίδης.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής:
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
18:00 Κηφισιά-Άρης
Διαιτητής: Γιουματζίδης
Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Δέλλιος
4ος: Φωτιάς
VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος.
18:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας
4ος: Μπουρουζίκας
VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός.
20:00 Βόλος-Αστέρας
Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί: Μηνούδης, Μωυσιάδης
4ος: Μαχαίρας
VAR: Παπαδόπουλος, Μέγας.
20:30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Κολλιάκος, Αρμακόλας
4ος: Μυλοπούλου
VAR: Ευαγγέλου, Τσιοφλίκη.
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
17:30 Λάρισα-ΑΕΚ
Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης
4ος: Τσακαλίδης
VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης.
18:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ
Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος
4ος: Κουκουλάς
VAR: Τζήλος, Πουλικίδης.
21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Διαιτητής: Αϊτεκίν
Βοηθοί: Κοσλόφσκι, Μπορς
4ος: Ευαγγέλου
VAR: Περλ, Κουμπαράκης.