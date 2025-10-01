Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ όρισε τον Γερμανό διεθνή διαιτητή, Οσμερς Χαρμ, να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι στην Τούμπα, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο 40χρονος διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Καρλ Σάαλ, και Κρίστιαν Γκίτελμαν, 4ος ορίστηκε ο Βασίλης Φωτιάς, και στο VAR θα είναι ο Γερμανός, Γιόχαν Φέιφερ, με βοηθό τον Θανάση Τζήλο.

Από εκεί και πέρα στο Παναθηναϊκός-Ατρόμητος ορίστηκε ο Πολυχρόνης και στο Κηφισιά-ΑΕΚ ο Βεργέτης.

Αναλυτικά οι ορισμοί της ΚΕΔ:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας

Διαιτητής: Κουκουλάς

Βοηθοί: Ψύλλος, Κομισοπούλου

4ος: Κατόπης

VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς.

18:30 ΟΦΗ-Άρης

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Μηνούδης, Διαμαντής

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης.

20:30 Λάρισα-Βόλος

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Αρμακόλας

4ος: Κατοίκος

VAR: Παπαδόπουλος, Τομαράς.

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μάτσας

4ος: Τικόζογλου

VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου.

18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός

Διαιτητής: Κόκκινος

Βοηθοί: Δέλλιος, Νίκζας

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος.

20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Οσμερς

Βοηθοί: Σάαλ, Γκίτελμαν

4ος: Φωτιάς

VAR: Πφέιφερ, Τζήλος.

21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας

4ος: Μυλοπούλου

VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης.