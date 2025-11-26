Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ όρισε σήμερα τον Γερμανό διεθνή διαιτητή, Ρόμπερτ Σρέντερ, να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι στη Λεωφόρο μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο 32χρονος διαιτητής, από τη δεύτερη κατηγορία της UEFA, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Φόλτιν και Πέτερσεν, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Ματσούκας και στο VAR θα βρίσκονται οι Πφάιφερ και Ζαμπαλάς.

Στο μεταξύ, το ματς Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Σιδηρόπουλος, το Παναιτωλικός-Ολυμπιακός ο Τσακαλίδης και ο Πολυχρόνης το Άρης-Λάρισα.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

17:30 ΟΦΗ-Βόλος

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Κορωνάς, Βαλιώτης

4ος: Τικόζογλου

VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης.

19:30 Άρης-Λάρισα

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Στεφανής, Μπαλιάκας

4ος: Μπαλαχούτης

VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου.

19:30 Κηφισιά-Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Κολλιάκος, Νίκζας

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Γιουματζίδης, Ευαγγέλου.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

17:00 Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πάτρας, Κλεπετσάνης

4ος: Ανδριανός

VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης.

17:00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης.

19:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κωσταράς, Αρμακώλας

4ος: Τσέτσιλας

VAR: Φωτιάς, Κατοίκος.

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Διαιτητής: Σρέντερ

Βοηθοί: Φόλτιν, Πέτερσεν

4ος: Ματσούκας

VAR: Πφάιφερ, Ζαμπαλάς.