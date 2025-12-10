Ο 35χρονος διαιτητής, από την Α’ κατηγορία της UEFA, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Εντουαρντ Μπαϊτίνγκερ και Σάσα Φραντς Τίλερτ

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ όρισε σήμερα τον Γερμανό διεθνή διαιτητή, Σβεν Γιαμπλόνσκι, να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Αρη και του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο 35χρονος διαιτητής, από την Α’ κατηγορία της UEFA, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Εντουαρντ Μπαϊτίνγκερ και Σάσα Φραντς Τίλερτ, 4ος ορίστηκε ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς και στο VAR θα βρίσκονται ο Πάτρικ Φραντς Χανσλμπάουερ με τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη.

Στο μεταξύ η ΚΕΔ όρισε τον Παπαπέτρου να σφυρίξει το ματς Παναιτωλικός-ΑΕΚ, ο Τσακαλίδης το Ατρόμητος-ΠΑΟΚ και ο Φωτιάς το Παναθηναϊκός-Βόλος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Λεβαδειακός-Λάρισα

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κωνσταντίνου

4ος: Τασιόπουλος

VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς.

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Πάτρας, Κλεπετσάνης

4ος: Βεργέτης

VAR: Κουμπαράκης, Παπαδόπουλος.

Κηφισιά-Αστέρας

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Δέλλιος

4ος: Τσαγκαράκης

VAR: Τζήλος, Μόσχου.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός-ΑΕΚ

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης

4ος: Κατσικογιάννης

VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης.

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Νίκζας

4ος: Νταούλας

VAR: Τζήλος, Ματσούκας.

Άρης-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι

Βοηθοί: Μπαϊτίνγκερ, Τίλερτ

4ος: Ζαμπαλάς

VAR: Χανσλμπάουερ, Πουλικίδης.

Παναθηναϊκός-Βόλος

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Κουκουλάς

VAR: Παπαδόπουλος, Αντωνίου.