Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΚΕΔ.

Για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στην Allwyn Arena, ορίστηκε ο Ολλανδός ρέφερι Ντάνι Μάκελι με VAR τον, επίσης, Ολλανδό Ρομπ Ντιέπερινκ.

Ο 43χρονος διαιτητής, από την κατηγορία elite της UEFA, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Χέσελ Στέεγκστρα, Γιαν Ντε Βρις. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, ενώ στο VAR θα είναι οι Ρομπ Ντίπερνικ, Έρβιν Μπλανκ

Από εκεί και πέρα ο Γιάννης Παπαδόπουλος με VAR τον Βασίλη Φωτιά θα είναι στο Παναθηναϊκός-Κηφισιά (01/02, 17:30) και ο Μιχάλης Ματσούκας με VAR τον Τάσο Παπαπέτρου στο ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός (01/02, 19:30).

Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Νταβέλας, Σπύλιος, 4ος Αναστασίου, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός: Ματσούκας (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Μάκελι (Στέεγκστρα, Ντε Βρις, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ)

Λεβαδειακός – Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Ψύλλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)

Παναιτωλικός-Άρης: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Διαμαντής, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Τσακαλίδης, Μόσχου)

Ατρόμητος-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Σιδηρόπουλος, Γιουματζίδης)

Βόλος-Λάρισα: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)