Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τις αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής στη Super League. Στο θεωρητικά πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, εκείνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη (1/11), επιλέχθηκε ο κατηγορίας elite Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ.

Πρόκειται για έναν πολύ έμπειρο διαιτητή, από τους καλύτερους της Ευρώπης και γνωστό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Φέτος διηύθυνε τον αγώνα Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός και πέρυσι ήταν άρχων στα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και Άρης – ΑΕΚ, ενώ ήταν διαιτητής και στο ματς της Εθνικής ομάδα με την Αγγλία, στο ΟΑΚΑ.

Βοηθούς θα έχει τους Γιαν Ζέιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται ο Μπέντζαμιν Κόρτους και ο Στέφανος Κουμπαράκης, με παρατηρητή διαιτησίας τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Στις υπόλοιπες δύο συναντήσεις του Σαββάτου θα σφυρίξουν, Βόλος-Παναθηναϊκός ο Τάσος Παπαπέτρου και Ατρόμητος-Κηφισιά ο Άγγελος Ευαγγέλου.

Στους αγώνες της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου 2025, θα σφυρίξουν οι: ΑΕΛ – Λεβαδειακός ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ ο Θανάσης Τζήλος και ΑΕΚ – Παναιτωλικός ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Όσο για την ακροτελεύτια συνάντηση της 9ης αγωνιστικής, Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, αυτή θα τη διευθύνει ο Φώτης Πολυχρόνης.