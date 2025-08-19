Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 1ης αγωνιστικής της Super League 2025/26.
Όπως είναι γνωστό το πρωτάθλημα, ξεκινάει το τριήμερο 23 με 25 Αυγούστου με έξι αναμετρήσεις, καθώς το παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα των «πρασίνων».
Οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής:
Σάββατο 23/8
20:00 Άρης – Βόλος
Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος
Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
Κυριακή 24/8
20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
Δευτέρα 25/8
19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά
Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)