Με το Κηφισιά-ΠΑΟΚ να αναβάλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Δικέφαλο του Βορρά λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων (όπως έγινε και με το Αστέρας-Ολυμπιακός) και δίχως ντέρμπι στο πρόγραμμα θα σφυρίξουν μόνο Έλληνες διαιτητές τα έξι ματς του Σαββατοκύριακου για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Ευαγγέλου ορίστηκε στο Αστέρας-ΑΕΚ, ενώ Βεργέτης στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός. Το Άρης-Λεβαδειακός θα διευθύνει ο Ματσούκας και το Ολυμπιακός-Βόλος ο Τάσος Σιδηροπουλος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr