Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League για τη σεζόν 2025-26.
Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής:
Σάββατο 30/8
19:00 Βόλος-Ολυμπιακός
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ
Διαιτητής: Ματσούκας (Ευβοίας)
21:00 Άρης-Παναιτωλικός
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
21:30 Λάρισα-Κηφισιά
Διαιτητής: Κουκουλάς (Λέσβου)
Κυριακή 31/8
20:00 ΑΕΚ–Αστέρας Τρίπολης
Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)
21:00 ΠΑΟΚ–Ατρόμητος
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)