Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League για τη σεζόν 2025-26.

Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30/8

19:00 Βόλος-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ

Διαιτητής: Ματσούκας (Ευβοίας)

21:00 Άρης-Παναιτωλικός

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

21:30 Λάρισα-Κηφισιά

Διαιτητής: Κουκουλάς (Λέσβου)

Κυριακή 31/8

20:00 ΑΕΚ–Αστέρας Τρίπολης

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

21:00 ΠΑΟΚ–Ατρόμητος

Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #διαιτητές