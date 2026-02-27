Πρόστιμα σε τρεις ΠΑΕ επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League, για τα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, η αθλητική δικαστής τιμώρησε με 1.000 ευρώ τον Ολυμπιακό και τον Πανσερραϊκό, για παραπτώματα στους αγώνες τους με τον Παναιτωλικό και το Βόλο αντίστοιχα, ενώ στην ΑΕΛ επιβλήθηκε χρηματική ποινή 4.500 ευρώ για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, Τάσος Καζίας, τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για 15 ημέρες.