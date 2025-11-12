Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος της Super League τιμώρησε με πρόστιμο 6.000 ευρώ την ΠΑΕ ΑΕΚ για το ματς στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Εν τω μεταξύ πρόστιμα μπήκαν και στις ΠΑΕ Παναθηναϊκός (7.250 ευρώ για το ντέρμπι της Λεωφόρου με τον ΠΑΟΚ), Ολυμπιακός (2.000 ευρώ για το ματς με την Κηφισιά), Λεβαδειακός (1.500 ευρώ για το ματς με τον Πανσερραϊκό) και ΑΕΛ (1.500 ευρώ για το ματς με τον Παναιτωλικό), με βάση το φύλλο αγώνα στις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.