Με τρία παιχνίδια ανοίγει το Σάββατο η αυλαία στην 14η αγωνιστική της Super League, το κυρίως μενού της οποίας θα «σερβιριστεί» την Κυριακή, όταν και παίζουν οι «μεγάλοι», με το ντέρμπι Άρης-Ολυμπιακός να ξεχωρίζει.

Ο πρώτος χρονικά αγώνας της ημέρας είναι αυτός ανάμεσα στον Λεβαδειακό και την ΑΕΛ, που θα αρχίσει στις 17:00 (Novasports 2).

Έχοντας για πρώτη φορά στον πάγκο τους τον Σάββα Παντελίδη οι «βυσσινί» φιλοδοξούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, ωστόσο το έργο τους στο «Λάμπρος Κατσώνης» μόνο εύκολο δεν θα είναι, αφού ο Λεβαδειακός είναι εξαιρετικός, ενώ διαθέτει και την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας.

Οι Βοιωτοί, αν και απέχουν από τις νίκες στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, παραμένουν στην τέταρτη θέση, αλλά μαζί με τον Βόλο.

Στις 18:00 (Cosmote Sport 2) θα πραγματοποιηθεί σύγκρουση επαρχιακών ομάδων στο Παγκρήτιο, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό σε ματς «εξάποντο».

Οι Κρητικοί μετρούν έξι ήττες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές αλλά οι Σερραίοι είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση στο αντίστοιχο διάστημα έχοντας… επτά.

Ούτε η έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα βελτίωσε τα πράγματα στα «λιοντάρια».

Στο γήπεδο της Νεάπολης, τέλος, η Κηφισιά στις 20:00 (Cosmote Sport 1) θα υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δυο ομάδες να έχουν ως στόχο τη συμμετοχή στα Play Off 5-8.

Μετά από δυο σερί ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε τέσσερις βαθμούς σε δυο αγωνιστικές.

Οι Αρκάδες, από την άλλη, ανεβασμένοι μετά την έλευση του Κρις Κόουλμαν, διατηρούν αήττητο πέντε αγωνιστικών (2-3-0 με 6-2 τέρματα) αλλά οι πολλές ισοπαλίες τους κρατούν πίσω.

Την Κυριακή, όπως προαναφέραμε, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στις 20:00 (Νοvasports Prime) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη νίκη της στη League Phase του UEFA Champions League με 1-0 επί της Καϊράτ στην Αστάνα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει το συγκρότημα του Μανόλο Χιμένεθ, που ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μένοντας με μόνο νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-4-4).

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν… πιάσει φόρμα, όπως αποδεικνύουν και οι εννέα συνεχόμενες νίκες εντός συνόρων σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Από εκεί και πέρα, εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που προέρχονται, επίσης, από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το θριαμβευτικό πέρασμά τους από τη Σαμψούντα (1-2 με ανατροπή) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, στις 17:30 (Cosmote Sport 1) θα αναμετρηθούν στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, ο οποίος με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του παρουσιάζεται πολύ ανεβασμένος (3-2-2, με τις δυο ήττες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αμφότερες με 1-0).

Μισή ώρα αργότερα (18:00 – Νovasports 2) οι «ασπρόμαυροι», μετά το δραματικό 3-3 στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, θα δοκιμαστούν στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο που μετράει πέντε σερί ήττες και κινδυνεύει πιο πολύ από ποτέ.

Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει με το ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Βόλο, που θα αρχίσει στις 21:00 (Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο.

Οι Θεσσαλοί είχαν επιβληθεί της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στον πρώτο γύρο και θέλουν να εκμεταλλευτούν και την κούραση που θα κουβαλούν οι «πράσινοι» μετά το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League.

Η «λευκή» ισοπαλία με τους Τσέχους είχε… γεύση ήττας αφού οι «πράσινοι» έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 35’, ενώ αυτό ήταν το δεύτερο σερί «Χ» μετά το 2-2 με την ΑΕΛ, στην περασμένη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novasports 2

18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 2

20:00 ΑΕ Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης Cosmote Sport 1

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Novasports 2

20:00 Άρης – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 31

4. Λεβαδειακός 22

————————————-

5. Βόλος 22

6.Παναθηναϊκός 19

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας Aktor 12

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.