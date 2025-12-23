Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League κάλεσε σε απολογία για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 09:30, τις ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκός.

Οι συγκεκριμένοι σύλλογοι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στις αναμετρήσεις της 15ης αγωνιστικής, απέναντι σε ΟΦΗ, Κηφισιά, Παναθηναϊκό και Λεβαδειακό, αντίστοιχα.

Οι κλήσεις:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 21/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 21/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/25/2800560 από 22/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 20/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 20/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/12-λ από 22/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

3/ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 22/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 22/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 23/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ” στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

4/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 21/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 21/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/25/2805750 από 22/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.