Έξι ΠΑΕ κλήθηκαν σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League για τα όσα διαδραματίστηκαν στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ θα λογοδοτήσουν για τη συμπεριφορά των φιλάθλων τους στα ματς που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 2-10-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/2084693 από 30/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/25/2079105 από 29/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ-ΠΑΕ Βόλος.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

3/ ΠΑΕ Ολυμπιακός: “Βάσει των αναφερομένων στο από 27/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 27/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/3-λζ’ από 28/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ Ολυμπιακός-ΠΑΕ Λεβαδειακός.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΦΗ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 28/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ ΟΦΗ-ΠΑΕ Κηφισιά.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ Παναιτωλικός: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 29/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ Παναιτωλικός-ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 28/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 28/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 30/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/2084693 από 30/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα ΠΑΕ ASTERAS AKTOR-ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ