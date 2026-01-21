Πέντε ΠΑΕ κάλεσε σε απολογία η αθλητική δικαστής της διοργανώτριας ποδοσφαιρικής αρχής της Σούπερ Λίγκας, για τις αναμετρήσεις της 17ης αγωνιστικής.

Πρόκειται για τις ΠΑΕ ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρης, Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός, που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του Πειθαρχικού Οργάνου την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου (09:30), για τη συμπεριφορά των οπαδών τους.

Οι κλήσεις:

«1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 18/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/140343 από 20/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.: “Βάσει των αναφερομένων στο από 18/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/143967 από 20/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε.Λ. – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 18/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/143967 από 20/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε.Λ. – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 4 περ. α’. δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 19/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6305/26/137668 από 20/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 17/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 17/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5037/26/132298 από 19/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».