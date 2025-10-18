Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το κυριακάτικο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, καθώς η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ ενώ ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό, με την αυλαία ν’ανοίγει το Σάββατο με το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην AEΛ Νοvibet.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια οι δύο «δικέφαλοι» θα κοντραριστούν, με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι στο +2 από τους «ασπρόμαυρους».

Αμφότεροι, πάντως, θα έχουν να σκέφτονται και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ακολουθούν, με την ΑΕΚ να παίζει με την Αμπερντίν (Πέμπτη 23/10, 19:45 – OPAP Arena) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Λιλ (Πέμπτη 23/10, 22:00 – «Πιέρ Μορουάν») για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκλονιστικά τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια ανάμεσα στις δυο ομάδες, με κεντρικό πρόσωπο τον Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ να έχει παρελθόν και με τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Ολυμπιακός το Σάββατο θα δοκιμαστεί στο AEL FC Arena για ένα «πονηρό» ματς: αφενός επειδή η ΑΕΛ θα έχει στον πάγκο της τον Στέλιο Μαλεζά αντί του Γιώργου Πετράκη, αφετέρου επειδή ακολουθεί το ταξίδι στο «Καμπ Νόου» για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (Τρίτη 21/10, 19:45), για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Το «αλογάκι» ακόμη αναζητεί το πρώτο φετινό «τρίποντο».

Φυσικά για τη νίκη «καίγονται» τόσο ο Άρης όσο και ο Παναθηναϊκός που τίθενται αντιμέτωποι την Κυριακή στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μετά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, οι «κίτρινοι» πήραν ένα βαθμό στα δυο τελευταία ματς.

Οι «πράσινοι», από την άλλη, έδειξαν βελτίωση με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία τους αλλά έχουν μπροστά τους και το δύσκολο ταξίδι στο «Ντε Κάιπ» για το ματς με τη Φέγενορντ (Πέμπτη 23/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Νέους προπονητές θα έχουν, επίσης, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός. Οι Αρκάδες θα υποδεχτούν την Κυριακή, με τον Κρις Κόουλμαν αντί του Σάββα Παντελίδη, την Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ενώ το Σάββατο οι Αγρινιώτες θα φιλοξενήσουν, με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο αντί του Γιάννη Πετράκη, τον ΟΦΗ.

Η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, Λεβαδειακός, φιλοξενείται το Σάββατο στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο που ακόμη δεν έχει νίκη εντός έδρας ενώ ο Βόλος την Κυριακή περιμένει στο Πανθεσσαλικό τον Πανσερραϊκό, με τους δυο συλλόγους να έρχονται από σημαντικές νίκες πριν τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός Νovasports Prime

20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ Cosmote Sport 2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

16:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕ Κηφισιά Νovasports Prime

17:30 Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός Νovasports Prime

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ