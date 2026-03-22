Πέφτει σήμερα η αυλαία στην κανονική διάρκεια της Super League, η οποία προβλέπεται συναρπαστική, με ανοιχτές υποθέσεις σε όλα τα μέτωπα: στην κορυφή, στα play offs 5-8, καθώς και στην «ουρά» της βαθμολογίας. Τα ματς έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 19:00.

Στη μάχη του τίτλου η τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο, που δύσκολα θα προλάβει την οκτάδα, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ, η οποία «καίγεται» για βαθμούς στη μάχη της παραμονής.

Η ΑΕΚ, μετά το 2-2 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και την ήττα-πρόκριση από την Τσέλιε στο UEFA Conference League, στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας ματς με την Κηφισιά, που κυνηγά ένα αποτέλεσμα-«κλειδί» για την είσοδο στην οκτάδα.

Την τετράδα συμπληρώνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό από τη Μπέτις, δοκιμάζεται στην Τρίπολη απέναντι στον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης, που παίζει τα… ρέστα του για την παραμονή.

Στα Play Offs 5-8, τα βλέμματα στρέφονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τις δύο ομάδες να τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός, και να διεκδικούν θέση στο γκρουπ που μπορεί να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Την ίδια ώρα, ο φορμαρισμένος Ατρόμητος ταξιδεύει στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσει τον ντεφορμέ Λεβαδειακό, με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται ουσιαστικά για… διπλό ραντεβού στη μάχη της 5ης θέσης.

Στην «ουρά», το ενδιαφέρον κορυφώνεται στο Αγρίνιο, όπου ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό. Τα «καναρίνια» θέλουν ένα τρίποντο που μπορεί να αποδειχθεί… μισή παραμονή, ενώ τα «λιοντάρια» παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να μείνουν «ζωντανά» στη μάχη της σωτηρίας.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός (Novasports Prime )

ΑΕΚ-Κηφισιά (COSMOTE SPORT 4 HD)

Άρης –ΟΦΗ (Novasports 2HD)

Βόλος-ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORT 3 HD)

Λεβαδειακός-Ατρόμητος (Novasports 4HD)

Ολυμπιακός-ΑΕΛ (COSMOTE SPORT 2 HD)

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORT 7 HD)