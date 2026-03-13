Χωρίς κάποιο ντέρμπι, αλλά με άκρως ενδιαφέρουσες και συνάμα κομβικές αναμετρήσεις διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου η 25η αγωνιστική της Super League – προτελευταία για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Κοντινό ταξίδι στο Περιστέρι έχει να κάνει η πρωτοπόρος ΑΕΚ, λίγα 24ωρα μετά την πρώτη ευρωπαϊκή της μάχη κόντρα στην Τσέλιε και τον θρίαμβο με 4-0 στη Σλοβενία που την έφερε αγκαλιά με την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως μαρτυρά και το αήττητο 16 αγωνιστικών (12-4-0) στη Super League. Από την άλλη, ο Ατρόμητος συνέχισε την ανοδική του πορεία. Το 0-0 με τον Άρη στου Χαριλάου ήταν το πέμπτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ να συγκεντρώνει 11 βαθμούς στο διάστημα αυτό (3-2-0 με 6-3 τέρματα), να παραμένει στο «κόλπο» της οκτάδας αλλά να είναι πολύ πιο αποτελεσματική μακριά από το Περιστέρι (18 βαθμούς εκτός, μόλις 10 εντός). Παράλληλα, η Ένωση «τρέχει» ένα απίθανο νικηφόρο σερί 10 αγώνων κόντρα στον Ατρόμητο, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Παγκρήτιο από τον ΟΦΗ ευελπιστώντας σε δική του νίκη και γκέλα της ΑΕΚ ώστε να ανέβει ξανά στην κορυφή. Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δείχνοντας και πάλι σημάδια επιθετικής δυσλειτουργίας. Οι Κρητικοί, από την άλλη, έχασαν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» τη θέση στα Play Off 5-8, δεχόμενοι την ισοφάριση στο Πανθεσσαλικό στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Απώλεια βαθμών της ΑΕΚ αναμένει και ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς περιμένουν στην Τούμπα τον πληγωμένο ψυχολογικά και ντεφορμέ αγωνιστικά Λεβαδειακό, γνωρίζοντας πως προς ώρας έχουν υπέρ τους όλες τις πιθανές ισοβαθμίες στην κορυφή. Οι Βοιωτοί, έχοντας πια πέσει στην πέμπτη θέση μετά και τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό (1-4) θα παίξουν χωρίς άγχος, θέλοντας να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες και πέντε αγωνιστικές χωρίς «τρίποντο» (0-1-4 με 3-12 τέρματα).

Σε εξαιρετική στιγμή βρίσκει τον Παναθηναϊκό η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» πετυχαίνοντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες εξασφάλισαν την είσοδό τους στην πρώτη τετράδα ενώ με τη νίκη 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις έθεσαν βάσεις πρόκρισης στα προημιτελικά του UEFA Europa League – η ρεβάνς στο «Εστάντιο ντε λα Καρτούχα» την Πέμπτη (19/3, 22:00). Σε καλό… φεγγάρι είναι, όμως, και ο Παναιτωλικός που με τη νίκη 2-1 επί της Κηφισιάς γιόρτασε με τον κατάλληλο τρόπο τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, ξεφεύγοντας, παράλληλα, από την τελευταία δυάδα. Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Άρη, με τις δυο ομάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους και να είναι σε εκ διαμέτρου αντίθετη αγωνιστική κατάσταση. Τα «λιοντάρια» πέτυχαν στην Τρίπολη την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη τους (0-1), συγκέντρωσαν επτά βαθμούς στην τελευταία τετράδα αγώνων και δικαιούνται (πια) να ελπίζουν σε παραμονή. Οι «κίτρινοι» πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Το 0-0 με τον Ατρόμητο – με δύο χαμένα πέναλτι – άφησε τους Θεσσαλονικείς του Μιχάλη Γρηγορίου με μόνο μια νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-6-2 με 8-10 τέρματα) και έβαλε σε κίνδυνο τη θέση στην οκτάδα.

«Τελικός» στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία είναι η αναμέτρηση στο AEL FC Arena, ανάμεσα σε ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης. Πέντε βαθμοί χωρίζουν τις δυο ομάδες, με τους «βυσσινί» να είναι πια για πέντε ματς χωρίς νίκη (0-2-3 με 3-10 τέρματα) μετά και την ήττα με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και τους Αρκάδες να συμπληρώνουν τέσσερις διαδοχικές ήττες (με 2-8 τέρματα) και εννέα στις δέκα τελευταίες αγωνιστικές μετά και το οδυνηρό 0-1 από τον Πανσερραϊκό, στο ντεμπούτο του Γιώργου Αντωνόπουλου. Στη Νεάπολη, τέλος, η Κηφισιά κοντράρεται με τον Βόλο, με τους γηπεδούχους να θέλουν το «τρίποντο» για να απομακρυνθούν περαιτέρω από την επικίνδυνη ζώνη και τους φιλοξενούμενους για να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για είσοδο στην οκτάδα. Από δύο σερί ήττες έρχεται η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο (1-4 από τον ΠΑΟΚ και 2-1 από τον Παναιτωλικό), εννέα αγωνιστικές δίχως νίκη συμπλήρωσαν οι Θεσσαλοί (0-3-6) μετά και το 1-1 με τον ΟΦΗ.

Η 25η αγωνιστική:

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1)

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Άρης (Novasports Prime)

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 2)

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ (Cosmote Sport 1)

18:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός Novasports Prime)

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΑΕΚ Novasports 2)

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1)