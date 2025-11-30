Mε νωπές ακόμη τις δάφνες από τις σπουδαίες ευρωπαϊκές τους επιτυχίες, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι σήμερα στις 21:00 (Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο, στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι που δεσπόζει στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Το παραδοσιακό ντέρμπι του λεκανοπεδίου βρίσκει τόσο το «τριφύλλι» όσο και την «Ένωση» σε εξαιρετική κατάσταση. Οι «πράσινοι» συνέχισεαν την ανοδική τους πορεία με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, κερδίζοντας με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Ήταν η τέταρτη σερί νίκη και έκτη συνολικά στα επτά τελευταία ματς για τους «πράσινους».

Σε εξίσου καλό momentum βρίσκεται και η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε νικηφόρα από τη Φλωρεντία (0-1) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, καταγράφοντας την τρίτη σερί νίκη της και πέμπτη στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια εντός κι εκτός συνόρων – όλες με το ίδιο σκορ, 1-0.

Όποια ομάδα κερδίσει θα διατηρήσει ακέραιες ελπίδες για τη δυάδα – ίσως και κάτι παραπάνω – με τον ηττημένο να κάνει πισωγύρισμα αναφορικά με τη «μάχη» της εξόδου στο επόμενο UEFA Champions League.

Εμφανώς βελτιωμένος με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (17:00 Cosmote Sport 1) που προσπαθεί να κλείσει τις πληγές που του άνοιξε η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4).

Τα «καναρίνια» πήραν οκτώ βαθμούς στα πέντε τελευταία παιχνίδια (2-2-1) τους κερδίζοντας εμφατικά στο Αγρίνιο τον ΟΦΗ (4-2) και την ΑΕΛ (3-0). Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τέσσερις σερί νίκες και θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ελπίζοντας πως θα ανοίξουν κι άλλο τη διαφορά από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν στο «Λάμπρος Κατσώνης» για να αντιμετωπίσουν τον εκπληκτικό Λεβαδειακό (19:00, Novasports Prime) έχοντας διασυρθεί ήδη μία φορά στο ίδιο γήπεδο φέτος (4-1 για το Κύπελλο στις 17/9).

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έμεινε στο 1-1 με την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League, τη στιγμή που οι Βοιωτοί παραμένουν αήττητοι από τις 27/9 σε Super League και Κύπελλο, με πέντε νίκες και δυο ισοπαλίες στο διάστημα αυτό (με 19-6 τέρματα).

Στο Περιστέρι, τέλος, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης (17:00, Novasports 2) ελπίζουν πως θα κάνουν μία επανεκκίνηση στη σεζόν, καθώς κι οι δυο απογοητεύουν μέχρι στιγμής, έχοντας προχωρήσει αμφότεροι σε αλλαγή προπονητή.

Οι Περιστεριώτες γνώρισαν την ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό στο ντεμπούτο του Ντούσαν Κέρκεζ, οι Αρκάδες με τον Κρις Κόουλμαν στον πάγκο τους έμειναν στο 1-1 με τον Παναιτωλικό και, παράλληλα, χαμηλά στην κατάταξη. Μόλις ένας βαθμός χωρίζει τους δυο συλλόγους και το «τρίποντο» είναι κομβικής σημασίας.

Το σημερινό πρόγραμμα και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ 0-1

Άρης – ΑΕΛ 2-1

ΑΕ Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

17:00 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης Novasports 2

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

19:00 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1