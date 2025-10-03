Το κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τους γηπεδούχους να είναι σε κρίσιμο σημείο.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα στην Ισπανία, συμπλήρωσε πέντε ματς δίχως νίκη (0-3-2) σε όλες τις διοργανώσεις και όπως είναι φυσικό «καίγεται» για το τρίποντο.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, ωστόσο η καλή εμφάνιση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρίασε, κάπως, την πικρία για το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός την Κυριακή θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, λίγες ημέρες μετά την ήττα, με ανατροπή στο σκορ, από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) στο ΟΑΚΑ.

Ήταν ένα αποτέλεσμα, πισωγύρισμα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη αφού είχαν προηγηθεί οι εκτός έδρας επιτυχίες επί των Γιουνγκ Μπόις (1-4) και Παναιτωλικού (1-2).

Κι οι Περιστεριώτες δεν είναι, όμως, στα καλύτερά τους, αφού δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την ΑΕΛ των δέκα παικτών και παραμένουν χωρίς νίκη, στη Super League, από την πρεμιέρα.

Η ΑΕΚ πηγαίνει την Κυριακή στο γειτονικό Περιστέρι για να παίξει με την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά. Η Ένωση ηττήθηκε, επίσης με ανατροπή στο σκορ, με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία, πρώτη ήττα επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς. Ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, έρχεται από τη σπουδαία νίκη επί του ΟΦΗ (1-3) στο Παγκρήτιο.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης», ο φορμαρισμένος Λεβαδειακός φιλοξενεί την Κυριακή τον Παναιτωλικό που παρουσιάζεται πολύ πιο αποτελεσματικός μακριά από το Αγρίνιο.

Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης κοντράρονται το Σάββατο στις Σέρρες, με τις δυο ομάδες να ισοβαθμούν στην τελευταία θέση και να αναζητούν το πρώτο φετινό «τρίποντο», ενώ την ίδια ώρα ΟΦΗ- Άρης θα αναμετρηθούν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (λόγω της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου στο Παγκρήτιο), με τους Κρητικούς να αναζητούν βάλσαμο για τις πληγές τους – τρεις διαδοχικές ήττες – και τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά την γκέλα με τον Πανσερραϊκό στου Χαριλάου (1-1), που ήταν η πρώτη με τον Χιμένεθ στον πάγκο.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί το θεσσαλικό ντέρμπι στο AEL FC Arena, με την ΑΕΛ να προέρχεται από δυο… παλικαρίσιες ισοπαλίες (1-1 με την ΑΕΚ και 1-1 με τον Ατρόμητο) και τον Βόλο από την ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια (1-0).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης Novasports 2

18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ΟΦΗ – Άρης Cosmote Sport 2

20:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ Cosmote Sport 1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports 2

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 13

2. ΑΕΚ 13

3. ΠΑΟΚ 11

4. Άρης 10

5. Λεβαδειακός 7

6. Κηφισιά 7

7. Βόλος 6

8. Παναθηναϊκός 5

9. Ατρόμητος 5

10. Παναιτωλικός 4

11. ΑΕΛ Novibet 4

12. ΟΦΗ 3-9 3

13. Asteras Aktor 2

14. Πανσερραϊκός 2

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο.