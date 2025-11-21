Ντούσαν Κέρκεζ και Ζεράρ Σαραγόσα θα κάνουν πρεμιέρα στην τεχνική ηγεσία του Ατρόμητου και του Πανσερραϊκού, αντίστοιχα, με τον πρώτο να φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό και τον δεύτερο να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Από τον Οκτώβριο του 2017 έχει να κερδίσει ο Ατρόμητος τον Ολυμπιακό εντός συνόρων και το έργο της ομάδας του Ντούσαν Κέρκεζ κάθε άλλο παρά εύκολο μοιάζει και τούτη τη φορά. Οι Περιστεριώτες μετρούν τρεις σερί ήττες και μόλις μια νίκη στα εννέα τελευταία ματς (1-1-7) σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, επιδόσεις που έφεραν την απομάκρυνση του Λεωνίδα Βόκολου. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψαν στην κορυφή της Super League καταγράφοντας τέσσερις διαδοχικές νίκες, αλλά σίγουρα στο υποσυνείδητο των Πειραιωτών θα υπάρχει και το επικείμενο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Τετάρτη 26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Για την ίδια αγωνιστική, αλλά του UEFA Europa League, την Πέμπτη (27/11) έχουν υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν των «ασπρόμαυρων» με 2-1 πριν τη διακοπή και τώρα ταξιδεύουν στις Σέρρες, πριν υποδεχθούν τη Στουρμ Γκρατς (ΟΑΚΑ, 22:00). Με τον Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο τους, τα «λιοντάρια» ευελπιστούν σε κάτι καλύτερο από τις τέσσερις σερί ήττες (με 3—14 τέρματα) που οδήγησαν στην αποπομπή του Κριστιάνο Μπάτσι. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει, θεωρητικά, πιο εύκολο έργο καθώς περιμένει στην Τούμπα, κατά σειρά, τις Κηφισιά και Μπραν (19:45). Ο αθηναϊκός σύλλογος ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολλές απουσίες και τον Σεμπάστιαν Λέτο να βλέπει το ματς από τις κερκίδες λόγω τιμωρίας.

Το σπουδαιότερο, βάσει ονομάτων, παιχνίδι της αγωνιστικής διεξάγεται στην «OPAP Arena», με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη του Μανόλο Χιμένεθ. Ιδιαίτερο παιχνίδι για τον 61χρονο Ισπανό τεχνικό που πανηγύρισε Κύπελλο (2011) και Πρωτάθλημα (2018) με την Ένωση, αλλά πλέον έχει έξι ματς δίχως νίκη στον πάγκο του Άρη (0-4-2 με 4-8 τέρματα). Η ΑΕΚ, από την άλλη, θέλει να παραμείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή και να πάρει ψυχολογία ενόψει του ταξιδιού στο «Αρτέμιο Φράνκι» (Πέμπτη 27/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League. Ψυχολογία, αν μη τι άλλο, έχουν Βόλος και Λεβαδειακός που τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό. Οι Θεσσαλοί του Χουάν Φεράντο κέρδισαν Παναθηναϊκό (εντός) και Ατρόμητο (εκτός) με 1-0 και είναι μαζί τους Βοιωτούς στην τέταρτη θέση. Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου «τρέχουν» αήττητο σερί έξι αγώνων (4-2-0) σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, καταγράφοντας τρομερές επιδόσεις εκτελεστικά.

«Τελικός» στο AEL FC Arena για ΑΕΛ και ΟΦΗ, με τις δυο ομάδες να είναι πολύ χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Τρεις σερί ήττες – και πέντε στα έξι τελευταία παιχνίδια – στις εγχώριες διοργανώσεις για το «αλογάκι» του Στέλιου Μαλεζά, δυο σερί – και τέσσερις στους πέντε τελευταίους αγώνες – σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο για τους Κρητικούς του Χρήστου Κόντη. Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», τέλος, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός θα προσπαθήσουν να «χτίσουν» πάνω στις καλές εμφανίσεις τους τελευταίου μήνα, με Κρις Κόουλμαν και Γιάννη Αναστασίου, στον πάγκο τους, αντίστοιχα. Οι Αρκάδες παραμένουν αήττητοι εντός έδρας ενώ τα «καναρίνια» εμφανίζονται πιο αποτελεσματικά εσχάτως στην επιθετική τους λειτουργία, ανεβαίνοντας στο βαθμολογικό πίνακα.

Η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

19:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (Novaspoorts Prime)

20:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

17:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (Novaspoorts 2)

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕ Κηφισιά (Novaspoorts Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Άρης (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2)

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1)