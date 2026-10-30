Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή συμφώνησαν να υπάρξει μετακίνηση φιλάθλων και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια: τόσο στο Καυτανζόγλειο όσο και στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League. Σύμφωνα με τη συμφωνία των οργανωμένων οπαδών των δύο ομάδων, μετακίνηση θα προβλεφθεί και για την αναμέτρηση του δεύτερου γύρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

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