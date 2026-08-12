Πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ είναι ο 26χρονος διεθνής Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ΠΑΟΚ και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ήρθαν σε συμφωνία για παραχώρηση του ποδοσφαιριστή υπό μορφή δανεισμού στους ασπρόμαυρους για τη σεζόν 2026-27, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν απόκτησής του για το επόμενο καλοκαίρι.

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