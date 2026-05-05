Την συνεργασία του με την Μαρκό ανανέωσε ο Σούλης Παπαδόπουλος. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία που ξεκίνησε πριν από ενάμισι χρόνο και συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες για τον Σύλλογο με αποκορύφωμα την είσοδο στα play off της Super League 2.

Όπως αναφέρει η Μαρκό, ο Σούλης Παπαδόπουλος είναι ο βασικός συντελεστής της μετάβασης της ομάδας από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες στο προσκήνιο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Σούλη Παπαδόπουλο, επισημοποιώντας τη συνέχιση μιας κοινής πορείας που ξεκίνησε πριν από ενάμισι χρόνο και συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες για τον Σύλλογο.

Η απόφαση της διοίκησης για την παραμονή του έμπειρου τεχνικού βασίστηκε στην απόλυτη ικανοποίηση από το έργο του, καθώς ο Σούλης Παπαδόπουλος υπήρξε ο βασικός συντελεστής της μετάβασης της ομάδας από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες στο προσκήνιο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ανέλαβε την ομάδα στα μέσα της περιόδου 2024-2025, οδηγώντας την στην άνοδο από τη Γ’ Εθνική με το εντυπωσιακό απολογισμό των 11 νικών σε 15 αγώνες.

Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του επισφραγίστηκε από την περσινή, εξαιρετική παρουσία στη Superleague 2, όπου στην παρθενική της συμμετοχή η Μαρκό τερμάτισε στις θέσεις των play-off και πραγματοποίησε ιστορική πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας μέχρι τη φάση του League Phase.

Συνέχεια και Οργάνωση: Το Επιτελείο της Νέας Χρονιάς

Μετά την απόλυτα επιτυχημένη περσινή συνεργασία, η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει ότι στο πλευρό του κ. Παπαδόπουλου παραμένουν οι στενοί του συνεργάτες, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του αγωνιστικού πλάνου. Η στελέχωση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο αντανακλά τον επαγγελματισμό και τις υψηλές βλέψεις του συλλόγου:

Τεχνικός Διευθυντής: Νίκος Γκεμίσης

Γενικός Διευθυντής: Λευτέρης Μυλωνής

Team Manager: Παναγιώτης Τσάλας

Άμεσος Συνεργάτης Προπονητή: Νίκος Ορφανίδης

Βοηθός Προπονητή: Θοδωρής Γιακαλής

Προπονητής Τερματοφυλάκων: Γιόζεφ Βάντσικ

Γυμναστής – Fitness Coach: Γιώργος Δημητρόπουλος

Υπεύθυνος Ασφαλείας: Χρήστος Αθανασάκος

Γραφείο Τύπου: Κυριάκος Παντζαρίδης

Social Media: Γιώτα-Μαρία Μαστορέλη

Με την ολοκλήρωση της σύνθεσης της τεχνικής ηγεσίας και του στελεχιακού δυναμικού, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά. Διοίκηση και τεχνικό team εργάζονται ήδη για τη διαμόρφωση του ρόστερ, με στόχο η Μαρκό να παρουσιαστεί το ίδιο ανταγωνιστική, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί με βάση το πλάνο, τη σοβαρότητα και την αγωνιστική πειθαρχία».