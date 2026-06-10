Κάτοικος Μαρκόπουλου θα δηλώνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Νίκος Κωνσταντακόπουλος, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Μαρκό για ακόμη έναν χρόνο.

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