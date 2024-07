Στην Μπουντεσλίγκα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς συμφώνησε με την Άουγκσμπουργκ , η οποία την Τρίτη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτησή του.

Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ πέρασε χωρίς πρόβλημα από τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο.

Για την περίπτωση του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ είχαν επίσης ενδιαφερθεί τόσο η ΑΕΚ, η οποία μάλιστα είχε καταθέσει πολύ καλή πρόταση, όσο και ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Γιαννούλης, όπως φάνηκε από την απόφασή του, δεν είχε στις πρώτες επιλογές του τον επαναπατρισμό του.

Our new number 13, Dimitris Giannoulis 👏

FC Augsburg welcomes the Greek international who joins us on a contract until 2028. Welcome, Dimitris! pic.twitter.com/iu8vcz42jx

— FC Augsburg (@FCA_World) July 23, 2024