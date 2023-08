Με αυξημένη συμμετοχή κόσμου συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στον Πειραιά, οι εκδηλώσεις για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τον τελικό του UEFA Super Cup 2023, που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ (22:00, Cosmote Sport 1, Mega), στο Γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μεταξύ της πρωταθλήτριας Ευρώπης Μάντσεστερ Σίτι και της κατόχου του Europa League Σεβίλλης.

Εκατοντάδες οικογένειες με παιδιά, φίλαθλοι από την Αγγλία και την Ισπανία βρίσκονται από το πρωί στην πλατεία Κοραή και το Δημοτικό Θέατρο γεμίζοντας την πόλη με χρώμα και χαρά.

Στην πλατεία Κοραή πραγματοποιούνται δεκάδες ψυχαγωγικές αθλητικές δράσεις δωρεάν για μικρούς και μεγάλους. Επίκεντρο των εκδηλώσεων και των αγώνων αποτελεί η συμμετοχή πολλών παικτών από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που κατέκτησε το Euro 2004, οι Legends 2004, με τους οποίους οι παρευρισκόμενοι έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν.

Στις σημερινές δράσεις συμμετείχαν, μέσω του UEFA Foundation for children, πολλά παιδιά από δομές της χώρας μας, την Action Aid Hellas, την COSMOS FC και την πρωτοβουλία A Ball for All, με παιδιά που έχουν προβλήματα όρασης.

Επιπλέον, στην πλατεία είναι τοποθετημένη μια γιγαντοοθόνη, απ’ όπου οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν απευθείας τον μεγάλο τελικό του Super Cup.

Παράλληλα, άνθρωποι όλων των ηλικιών περιμένουν για αρκετή ώρα μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για να ζήσουν τη μοναδική ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τα τρόπαια του Champions League, του Europa League και του Super Cup, τα οποία είναι τοποθετημένα σε ειδική εξέδρα.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε:

«Μοναδικές στιγμές και σήμερα στον Πειραιά! Η πόλη μας γιορτάζει το ποδόσφαιρο! Τα φώτα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης και όχι μόνο βρίσκονται στον Πειραιά για τον αποψινό αγώνα του Super Cup! Εκατοντάδες οικογένειες με παιδιά, φίλαθλοι από την Αγγλία και την Ισπανία βρίσκονται στην πλατεία Κοραή και στο Δημοτικό Θέατρο γεμίζοντας την πόλη μας με χρώμα και χαρά. Εύχομαι να απολαύσουμε ένα όμορφο παιχνίδι, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες!».