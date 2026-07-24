Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Β’ Προκριματικού Γύρου του UEFA Europa League, με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει με το «δεξί» απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, την ώρα που η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη γνώριζε ήττα-σοκ στην Ελβετία από τη Σεν Γκάλεν. Τα αποτελέσματα.

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη στο αρχικό σχήμα η Μπενφίκα δεν τα κατάφερε στην Ελβετία, όπου έπεσε θύμα έκπληξης και ηττήθηκε με 2-1 από την Σεντ Γκάλεν, στην έκπληξη της αγωνιστικής.

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