Τρία λεπτά καθυστερήσεις. Αυτά έδειξε ο τέταρτος. Και ο Τσετσίλας ήταν αυστηρός. Με την Κηφισιά να πιέζει και τον Ολυμπιακό να τρέμει, το ρολόι δεν σήκωνε κουβέντα. Τρία και τέλος.

Στο το 91′, όμως, έγινε και το 2-2. Και ω του θαύματος, το ρολόι έγινε λάστιχο. Πανηγυρισμοί, καλά, ίσως και δικαιολογημένα. Το τρίτο λεπτό όμως πέρασε. Το τέταρτο, επίσης. Ο Τσετσίλας ήταν ακόμα εκεί, με τη σφυρίχτρα στο χέρι, να περιμένει. Τι; Το είδαμε στο 95′, όπου ο Ζέλσον Μαρτίνς έδωσε στον Ολυμπιακό το φιλί της ζωής. Τυχαίο; Όλα τυχαία είναι…

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