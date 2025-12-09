Την ανάλυση των επίμαχων φάσεων της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League έκανε σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, ο Στεφάν Λανουά.

O Γάλλος αρχιδιαιτητής τόνισε ότι ορθώς καταλογίστηκαν τα δύο παιχνίδι στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet, ενώ παράλληλα έκρινε ως ορθή την ακύρωση του γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο ματς της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Ατρόμητο, καθώς, όπως επισήμανε, υπήρξε χέρι του Ζοάο Μάριο νωρίτερα στη φάση.

Επίσης ο Πρόεδρος της ΚΕΔ χαρακτήρισε σωστό το πέναλτι που σφυρίχθηκε στον Τάισον στο clasico της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη.

