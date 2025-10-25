Όπως είναι γνωστό, μετά την λήξη του αγώνα Ολυμπιακός-ΑΕΚ για τα play offs, στις 13 Απριλίου του 2025, είχε υπάρξει ιδιαίτερη ένταση μεταξύ ποδοσφαιριστών και των δυο ομάδων εντός αγωνιστικού χώρου με κόκκινες κάρτες εκατέρωθεν και εν συνεχεία, μετά από λίγες μόνο ημέρες, ποινές τόσο από τον Αθλητικό Δικαστή, όσο και από την ΔΕΑΒ, για όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων που είχαν εμπλακεί μέσα στο γήπεδο, όπως είχε φανεί και στην τηλεοπτική μετάδοση.

Ωστόσο, εκείνο το βράδυ, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, είχε καταγγείλει παρουσία «μη διαπιστευμένων» προσώπων στην φυσούνα και στον χώρο των αποδυτηρίων, οι οποίοι είχαν προπηλακίσει και βιαιοπραγήσει σε ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

Στην απόφαση της ΔΕΑΒ τότε, όσον αφορά τα επεισόδια, είχε γίνει αναφορά στην διαπίστωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας (Υ.Α.Ο.Α.Β.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πως όντως οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ Ρότα και Κοϊτά, είχαν δεχτεί προπηλακισμούς και επίθεση στην φυσούνα από «μη διαπιστευμένα» άτομα, όμως δεν είχε σταθεί δυνατό ως τότε να ταυτοποιηθούν τα συγκεκριμένα άτομα.

Η πλευρά της ΑΕΚ είχε επίσης ξεκαθαρίσει πως βούληση του Μάριου Ηλιόπουλου ήταν αυτή η υπόθεση να πάει ως το τέλος, δηλαδή να βρεθούν οι δράστες και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, η Υ.Α.Ο.Α.Β. μόλις ταυτοποίησε τους δράστες που, χωρίς να είναι διαπιστευμένα άτομα (χωρίς δηλαδή να επιτρέπεται η παρουσία τους στην φυσούνα και στα αποδυτήρια), προπηλάκισαν και επιτέθηκαν στους Ρότα και Κοϊτά. Τα στοιχεία τους έχουν δοθεί στην Εισαγγελία Πειραιά και πλέον επιλαμβάνεται ο Εισαγγελέας.