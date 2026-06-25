Από τα γήπεδα της Βοιωτίας μέχρι τους πάγκους της Αιγύπτου, ο Τάκης Γκώνιας ακολούθησε έναν δρόμο, διαφορετικό από τους περισσότερους ποδοσφαιριστές της ηλικίας του. Ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής, ένα δεκάρι παλαιάς κοπής αλλά με στοιχεία δημιουργού, ένας ανήσυχος προπονητής και ένας άνθρωπος που δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την λογική του αποτελέσματος.

Η είδηση του θανάτου του, σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε ένας άνθρωπος που δεν άφησε πίσω του μόνο συμμετοχές, γκολ και ομάδες, αλλά μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική φιλοσοφία σε μια πορεία ζωής που πάντα συγκέντρωνε τα βλέμματα.

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