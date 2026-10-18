Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ελληνικοί σύλλογοι στα κύπελλα Ευρώπης την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο;

Την απάντηση δίνει το «Football Ranked» που κάνει προβλέψεις για την πορεία τους στις διοργανώσεις της UEFA.

Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την Μαρσέιγ στη Μασσαλία και εξακολουθεί να έχει ως πιθανότερο σημείο ολοκλήρωσης της πορείας του στο Γιουρόπα Λιγκ τη φάση των «16», με ποσοστό 38%.

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