Η Τορίνο καθάρισε από νωρίς με 3-0 την Πάρμα, ενώ η Μόντσα πήρε σημαντική νίκη με 4-0 επί της Κάλιαρι, που της επέτρεψε να ξεφύγει από την «επικίνδυνη ζώνη», στα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την 7η αγωνιστική στη Serie A.

Οι «Ταύροι» μπήκαν από το ξεκίνημα με το «μαχαίρι στα δόντια» και προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό, με τον Τζιοβάνι Σιμεόνε να ανοίγει το σκορ με εξαιρετικό τελείωμα και ενέργεια, έπειτα από όμορφη ασίστ του Μπελγκαλί. Στο 21ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά και σε δεύτερο τέρμα, με την κεφαλιά του Κομούτσο να περνάει άουτ.

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