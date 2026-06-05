Σε συζητήσει με τον Νίκο Παπαδόπουλο έχει μπει ο ΑΠΟΕΛ. Η εξαιρετική πορεία του Λεβαδειακού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων κι εκτός συνόρων, με την ομάδα της Κύπρου να προχωράει ένα βήμα… παρακάτω.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Παπαδόπουλος αναμένεται να ταξιδέψει μέσα στις επόμενες ώρες στη Λευκωσία, προκειμένου να συζητήσει από κοντά με τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ, που αναζητούν εδώ και λίγες εβδομάδες τον αντικαταστάτη του Πάμπλο Γκαρσία.

Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου έχει ήδη μιλήσει και με τον Ισπανό, Ρούμπεν Σέλες, ωστόσο, όπως τονίζεται στην Κύπρο, ο 54χρονος Έλληνας τεχνικός είναι αυτή την στιγμή ο Νο1 υποψήφιος για τον πάγκο του κυπριακού κλαμπ.