Η κανονική διάρκεια της Super League φτάνει απόψε στο τέλος της με ανοιχτές υποθέσεις σε όλα τα μέτωπα. Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, αγωνία για τις θέσεις 5-8 και αναμονή για το ποιες ομάδες θα παλέψουν για την παραμονή στα play-outs.

Στην κορυφή ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ προπορεύονται με 57 βαθμούς και ο τίτλος παραμένει εντελώς ανοιχτός. Ο ΠΑΟΚ, που επέστρεψε πρώτος στην τριπλή ισοβαθμία μετά το 3-0 επί του Λεβαδειακού, πηγαίνει στο Πανθεσσαλικό για να αντιμετωπίσει τον Βόλο, που έχει συμπληρώσει 10 αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-3-7) και έχει αποχαιρετήσει εδώ και καιρό κάθε ελπίδα για την οκτάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr