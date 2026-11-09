Στο τέλος του δρόμου έφτασε η συνεργασία του Γιάννη Αναστασίου με τον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας τους κι έχουν ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Ο Αναστασίου πλήρωσε τα αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων. Η ομάδα του δεν έχει νίκη από τις 6 Σεπτεμβρίου, όταν επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά για την 3η αγωνιστική και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με εννέα βαθμούς. Από τότε ακολούθησαν μόνο ήττες, με τελευταία το 3-0 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, για τη 10η αγωνιστική.

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